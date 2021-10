Energia: Pd, sostenere competitività settore produttivo e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'europeizzazione di questo problema, come proposto dal ministro - ha detto in replica Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive - è senza dubbio positiva, però è chiaro che questi fattori di crisi li vediamo ancora ben attivi e presenti. Da un punto di vista congiunturale occorre continuare ad intervenire sugli onori di sistema, anche trasportando parte di questi sulla fiscalità generale e usando i proventi extra delle aste di CO2 a sostegno delle famiglie, delle PMI e delle imprese ad alto consumo per conservarne la competitività. Riteniamo da un punto di vista strutturale che ora sia importante attuare veramente e velocemente il Pniec e il Pnrr con un’ampia penetrazione delle rinnovabili, con il rafforzamento degli accumuli, ancora troppo deboli, rafforzare le politiche di stoccaggio in Italia e portare il tema anche a livello europeo con un'acquisizione comune di materia prima. L'Italia in questo ha anche la possibilità di aiutare l'Europa sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, il Tap è l'ultimo elemento in ordine di apparizione, per aumenta la sicurezza energetica all'Europa. L’ Italia non come ultimo anello della catena di fornitura dalla Russia ma come primo anello delle forniture dal sud del mondo. Le aziende pubbliche italiane del settore, inoltre, potrebbero tornare in quota parte delle loro attività a contratti a lungo termine che possono stabilizzare meglio i prezzi. Occorre tutelare la nostra ripresa e rendere socialmente sostenibile la transizione energetica", ha concluso Pezzopane. (Rin)