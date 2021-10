Germania: candidato cancelliere SpD Scholz sicuro di formare governo prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso, Olaf Scholz, si è detto sicuro di formare il prossimo governo federale con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) prima di Natale. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. I colloqui tra le tre formazioni si stanno svolgendo “in un'atmosfera molto, molto positiva e costruttiva”, ha dichiarato Scholz da Washignton, dove si trova come ministro degli Esteri tedesco per la quarta riunione annuale con i colleghi e i governatori delle banche centrali del G20 (Fmcbgs). Per il candidato cancelliere della SpD, ciò significa che “prima di Natale” la Germania avrà un nuovo esecutivo, fondato su una coalizione tra socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici. Le tre forze intendono concordare una base su cui decidere un eventuale patto di governo entro il 15 ottobre prossimo. Su tale accordo di massima, SpD, Fdp e Verdi valuteranno se avviare le trattative definitive per la formazione di una coalizione. (Geb)