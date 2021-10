Milano: oggi prima seduta di giunta, risorse Pnrr al centro dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del Pnrr sono stati l'argomento principale della prima giunta comunale di Milano. Nella conferenza stampa dopo giunta, il sindaco ha spiegato che "ci siamo detti che in questo momento il tema della rapidità è importantissimo, io ho fatto questo primo giro (l'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi ndr.), ma poi ogni singolo assessore prenderà in mano i rapporti con i ministeri, non vogliamo perdere tempo e credo che andrò rapidamente anche da altri ministri". Entrando nel merito, il sindaco ha spiegato che la delibera più significativa è quella sulla ex caserma Mameli di Viale Suzzani. "Sulla ex caserma Mameli, il progetto prevede la rigenerazione di quell'area: ci sarà tanto verde, ma anche costruzioni ed edilizia popolare. In termini di social housing lì ci saranno circa 500 appartamenti quindi è una cosa importante". Proprio sul tema, affrontato in campagna elettorale, di una collaborazione della gestione delle case popolari Aler – Mm, e dunque Regione e Comune, Sala ha ribadito che "siamo convinti che bisogna provarci a trovare una formula comune. Dai primi approcci che ho avuto con il presidente Fontana mi pare che lui sia stato molto aperto. Dopo la mia nomina ho ricevuto subito due telefonate: una dal presidente Fontana e una dalla vice presidente Moratti e le due tematiche che vorrei affrontare è quella delle case popolari, mentre con la Moratti ci siamo detti che per le decisione su dove verranno fatte le Case di comunità a Milano il Comune ci entri". Rispondendo a chi ha chiesto se sia stata chiarita la situazione di incompatibilità del neo assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi, dirigente del Comune di Milano, il sindaco ha spiegato che "un funzionario, dirigente del Comune che accetta di fare l'assessore ha 15 giorni di tempo per trovare una formula che gli permetta di farlo. Conoscendo la questione, con Tancredi abbiamo fatto una cosa diversa, cioè lui prima ha chiesto l'aspettativa e poi il segretario generale gli ha consegnato la delibera di nomina come assessore". (Rem)