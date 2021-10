Ppe: Brunetta, auguri di buon lavoro a Weber, orgoglioso di far parte di questa grande famiglia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’amico Manfred Weber per la sua rielezione alla presidenza del Gruppo Ppe. Orgoglioso di far parte di questa grande famiglia europea, che pone al centro i valori del cristianesimo, del liberalismo, della solidarietà, dell’economia sociale di mercato, della libertà e dei diritti. Sono certo non siano valori di una sola parte, ma valori universali dell’Europa, di questa nuova Europa e di questa nuova Italia". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)