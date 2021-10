Energia: Putin, Russia non limita produzione di petrolio per far alzare i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non cerca di limitare la produzione di petrolio in modo che i prezzi salgano alle stelle, tutti i movimenti devono essere fluidi ed equilibrati. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al forum energetico Russian energy week in programma a Mosca dal 13 al 15 ottobre. Alla domanda sulla possibilità che il prezzo del petrolio raggiunga i 100 dollari al barile, Putin ha risposto che ciò è "molto probabile". (Rum)