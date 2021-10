Iraq: "Al Monitor", Sadr e gli indipendenti grandi vincitori grazie alla nuova legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge elettorale dell’Iraq si è mostrata vantaggiosa per i grandi blocchi politici e gli indipendenti, ma ha anche danneggiato una serie di partiti la cui presenza nel nuovo parlamento è diventata quasi marginale. E' quanto emerge da un’analisi diffusa dal sito web di approfondimento giornalistico con sede a Washington “Al Monitor”, secondo la quale i risultati delle recenti elezioni parlamentari irachene sono stati “una sorpresa per tutti”, a indicare l’inizio di una nuova era politica nel Paese. L’alleanza Fatah, che include diversi esponenti delle Unità della mobilitazione popolare (le milizie a maggioranza sciita Pmu), il 12 ottobre ha rilasciato una dichiarazione in cui ha messo in dubbio i risultati delle elezioni. Poco dopo, Abu Ali al Askari, un ufficiale della sicurezza e militare delle Brigate Hezbollah, ha invitato “le fazioni della resistenza armata a prepararsi a una fase critica”. “La nuova legge elettorale ha favorito la vittoria del blocco politico guidato dal leader sciita Muqtada al Sadr” con 73 seggi, seguito dalla coalizione guidata dal presidente del parlamento Mohammed al Halbusi con 43 seggi e quella dell’ex primo ministro Nouri al Maliki con 37 seggi. (segue) (Res)