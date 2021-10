Iraq: "Al Monitor", Sadr e gli indipendenti grandi vincitori grazie alla nuova legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nuova legge elettorale avrebbe dovuto ridurre l'influenza dei partiti politici convenzionali”, sostiene il quotidiano, evidenziando che alcuni di loro sono comunque riusciti ad aumentare la loro influenza gestendo i candidati nei diversi seggi elettorali. Sajad Jiyad, membro del think tank con sede a New York Century Foundation, ha dichiarato ad “Al Monitor” che l’attuale legge elettorale “è generalmente migliore della precedente, ma necessita di emendamenti in futuro in quanto alcuni partiti hanno usato la legge a loro vantaggio”. “Il cambiamento sta arrivando, ma gradualmente. Alcuni volti nuovi e partiti indipendenti sono arrivati al vertice in queste elezioni, ma senza avere un impatto serio sulla scena politica”, ha proseguito Jiyad, evidenziando che il nuovo parlamento non sarà molto diverso dal parlamento uscente. Secondo “Al Monitor”, il relativo successo degli indipendenti (33 seggi) ha mostrato che l’accesso al parlamento si basa principalmente sul consenso popolare delle comunità locali. Allo stesso modo, la legge elettorale ha favorito il blocco politico guidato dal leader sciita Muqtada al Sadr, caratterizzato da un ampio consenso popolare in particolare a est di Baghdad e nei distretti nel sud del Paese. (Res)