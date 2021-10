Forza nuova: Lamorgese, piena solidarietà a Cgil, a Forze di polizia e a 38 operatori feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero associarmi all’unanime condanna espressa su tali gravi episodi di violenza che hanno turbato l’opinione pubblica ed esprimere la piena solidarietà alla Cgil per il vile assalto perpetrato alla sua sede. Allo stesso modo, ribadisco la piena solidarietà alle Forze di polizia e, soprattutto, ai 38 operatori rimasti feriti in quei frangenti drammatici per respingere i più facinorosi e contenere la furia devastatrice che avrebbe potuto determinare conseguenze ancora più gravi". Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive (Lollobrigida - Fd’I). (Rin)