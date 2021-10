Lombardia: Rolfi, a Bergamo arriva "Forme future", manifestazione dedicata a formaggi e latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata a Palazzo Lombardia l'edizione 2021 di Forme Future, che si svolgerà a Bergamo dal 22 al 24 ottobre 2021. Si tratta di una tre giorni dedicata alla valorizzazione e promozione dell'intero comparto lattiero-caseario. La manifestazione celebra il formaggio, gli antichi saperi, coniugati a sapori, nuove conoscenze e patrimoni Unesco. Si snoderà con un calendario ricco di appuntamenti, con il ritorno in presenza dopo l'edizione digitale del 2020, nei luoghi simbolo di Bergamo, a partire dall'ex monastero di Astino, e affiancati da contenuti digitali sulla piattaforma www.progettoforme.eu. "La manifestazione guarda al futuro e si svolge finalmente in presenza - ha sottolineato l'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi - valorizzando tutto il comparto lattiero caseario che conta, in Lombardia, ben 14 Dop". Bergamo è Città Creativa Unesco per la gastronomia dal 2019 insieme a Parma e Alba e, con loro, si sta pensando di valorizzare i rispettivi territori dando vita al primo distretto gastronomico italiano. Durante Forme Future, Bergamo sarà insignita da Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) del riconoscimento di Città del formaggio 2021. (segue) (Com)