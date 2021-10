Lombardia: Rolfi, a Bergamo arriva "Forme future", manifestazione dedicata a formaggi e latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il latte - ha rimarcato l'assessore - ha un grande indotto e rappresenta un settore vitale per l'agroalimentare lombardo e anche nazionale. Basti infatti ricordare che, nel pieno della pandemia, il latte ha resistito, i suoi attori hanno rilanciato la multicanalità e raggiunto comunque i consumatori senza che un solo litro del nostro 'oro bianco' andasse sprecato". "Latte e zootecnia in Lombardia sono anche cultura - ha spiegato l'assessore - e 'Forme Future' guarda al futuro fin dal suo tema con attenzione anche alla sostenibilità, al benessere animale, alla compatibilità ambientale della zootecnia, anche di quella intensiva, grazie all'innovazione". "Forme Future - ha concluso l'assessore all'Agricoltura - rappresenta un'occasione per raccontare il territorio di Bergamo e delle sue valli, quindi il suo territorio, all'approssimarsi dell'appuntamento con Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, e di fare una narrazione che prenda le mosse dall'antica tradizione casearia orobica". All'appuntamento di oggi per la presentazione di Forme Future erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Bergamo; la presidente di Ascovilo, Giovanna Prandini; Antonio Auricchio, presidente Associazione formaggi italiani Dop (Afidop), Francesco Maroni e Alberto Gottardi, presidente e vicepresidente progetto Forme. (Com)