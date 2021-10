Germania-Ue: banche tedesche chiedono ripensamento della politica monetaria Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli istituti di credito della Germania chiedono un ripensamento della politica monetaria della Banca centrale europea (Bce), attuata per far fronte alla crisi del coronavirus, dato l'aumento dell'inflazione nell'Eurozona. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, presidente dell'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb). In particolare, Sewing ha affermato che diverse indicazioni mostrano come l'inflazione nell'area dell'euro non tornerà più ai livelli precedenti alla pandemia di Covid-19, ben al di sotto del 2 per cento nel medio periodo. Pertanto, ha evidenziato il presidente del Bdb, la politica monetaria della Bce dovrebbe “discutere apertamente anche delle vie d'uscita dall'attuale stato di emergenza”. Per l'Ad di Deutsche Bank, i tassi di interesse negativi sono particolarmente problematici. “Onere significativo per le banche europee dalla metà del 2014”, secondo Sewing tali parametri “non possono e non devono essere uno strumento permanente di politica monetaria”. Per il presidente del Bdb, è necessario porre l'attenzione sull'elevata liquidità in eccesso su cui gli istituti di credito devono pagare gli interessi di mora. “Abbiamo urgente bisogno di prendere contromisure”, ha dichiarato al riguardo Sewing. L'Ad ha quindi sottolineato che è importante non soltanto per le banche, ma anche per l'economia, trovare una via d'uscita dai tassi di interesse negativi. Come ricordato da Sewing, dall'inizio della pandemia di Covid-19, la liquidità in eccesso, per la quale le banche devono pagare interessi negativi alla Bce, è aumentata da 950 miliardi di euro a ben 3.400 miliardi di euro. (Geb)