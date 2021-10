Spagna: ministra Finanze presenta bozza legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni, i sussidi di disoccupazione, le spese per il personale e il pagamento degli interessi del debito rappresentano il 52,96 per cento della spesa totale prevista nel bilancio generale dello Stato spagnolo per il 2022. È quanto prevede il progetto di legge elaborato dal governo e presentato oggi dalla ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero. Queste quattro voci ammontano a 243.074 miliardi di euro sui 458.970 miliardi complessivi. La spesa maggiore nel bilancio sarà quella per le pensioni (171.165 miliardi di euro) il 4,8 per cento in più rispetto allo scorso anno, pari al 37,3 per cento del totale. La manovra include anche aumenti per le pensioni minime e non contributive che beneficeranno un circa 10 milioni di pensionati. Il sussidio di disoccupazione (4,88 per cento) è stato dotato di una voce di 22,4 miliardi di euro, il 10,2 per cento in meno rispetto al 2021 grazie al miglioramento del quadro economico e alla relativa riduzione delle disoccupazione. (segue) (Spm)