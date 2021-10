Spagna: ministra Finanze presenta bozza legge di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese per il personale delle pubblica amministrazione sarà di 19,2 miliardi di euro, il 4,2 per cento del bilancio complessivo, che include l'aumento del 2 per cento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Tra le voci destinate alla spesa sociale, si evidenzia il rafforzamento della protezione dei più vulnerabili, per i quali la voce destinata al pagamento del reddito minimo e delle prestazioni familiari sarà dotata di 4,4 miliardi di euro. La voce per le spese sanitarie si riduce del 9,8 per cento passando dai 7,3 miliardi del 2021 ai 6,6 miliardi nel 2022. Per l'agricoltura, la pesca e le politiche alimentari il governo stanzierà 8,8 miliardi di euro (+5,2 per cento). (Spm)