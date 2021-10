Forza nuova: i pm nelle convalide, violenza inaudita con bastoni e spranghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due fascicoli aperti in procura a Roma sugli scontri di sabato in centro e sull'assalto alla sede della Cgil, continuano ad arricchirsi di informative delle forze dell'ordine. I manifestanti individuati e denunciati grazie alle immagini che si stanno visionando, compaiono in entrambe le inchieste, sia quella in cui si contesta il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri in via Veneto, sia quella in cui si contesta invece la devastazione, occupazione di edificio e danneggiamento per l'assalto alla sede Cgil. Di questi ultimi fanno parte i sei arrestati Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Pamela Testa, rispettivamente leader nazionale, capo romano e attivista di Forza Nuova, oltre all'ex Nar Luigi Aronica, a Biagio Passaro leader del gruppo "IoApro" e Salvatore Lubrano, detenuti nel carcere di Napoli, da dove sosterranno domani in teleconferenza l'udienza di convalida. (segue) (Rer)