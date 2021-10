Forza nuova: i pm nelle convalide, violenza inaudita con bastoni e spranghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo gruppo, "armati di bastoni, spranghe di ferro e altri oggetti atti ad offendere" insieme ad altri manifestanti ancora da identificare "hanno commesso fatti di devastazione alla sede della Cgil - si legge nella richiesta di convalida- facendo ingresso presso i locali" della Cgil "previa rottura di una delle finestre con invasione in tutte le stanze e gravi danneggiamento di mobili e suppellettili compresi pc e altro materiale informatico commettendo il fatto nel corso di una manifestazione in luogo pubblico". La contestazione dei magistrati inquirenti ripercorre anche le violenze subite dagli "agenti di polizia di stato che stavamo svolgendo un atto del loro ufficio" creando "un cordone volto ad evitare azioni di violenza e posto anche a tutela del sindacato". Nelle informative sono comprese anche le immagini registrate in piazza del Popolo, sabato pomeriggio, prima dei cortei quando Giuliano Castellino arringava la folla indicando come obiettivo da colpire proprio la sede della Cgil "Sono loro i criminali. I criminali, gli estremisti, i pericolosi non sono in questa piazza ma nei palazzi del potere, nei palazzi del sindacato venduto". (Rer)