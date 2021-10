Energia: Cingolani, Ue pianifica iniziative per scongiurare rischi mancanza gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea “si appresta a pianificare misure, da attuare nel breve-medio termine, per scongiurare i rischi di mancanza di gas a livello dell’Unione europea. Queste misure potrebbero includere azioni per incrementare l’offerta di gas ai clienti finali e ottimizzare l’utilizzo degli stoccaggi attualmente inutilizzati in territorio europeo”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo a un'interrogazione in Aula a Montecitorio sulle iniziative per garantire il fabbisogno energetico nazionale e incentivare la transizione energetica. “Sotto quest’aspetto, il Mite sta seguendo attivamente i tavoli europei in cui sono discusse queste iniziative, al fine di assicurare la messa a punto delle soluzioni più efficienti”, ha aggiunto.(Rin)