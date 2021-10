Migranti: ambasciata di Polonia, crisi al confine polacco-bielorusso deliberatamente pianificata da Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi migratoria è stata provocata intenzionalmente dalla Bielorussia: è la prima volta che le autorità e i servizi di un Paese confinante con l'Ue utilizzano così apertamente i rifugiati come "arma ibrida". E' quanto evidenzia un comunicato dell'ambasciata della Polonia in Italia in relazione "alla situazione al confine polacco-bielorusso e all'attacco ibrido effettuato dal regime bielorusso". "L'operazione ibrida bielorussa è l'esempio di una crisi migratoria deliberatamente pianificata e organizzata da un Paese terzo (forse la prima nella storia dell'Europa moderna), che utilizza metodi e mezzi paragonabili a quelli delle organizzazioni criminali. Dopo che alla fine di giugno di quest'anno sono state imposte ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, Alexander Lukashenko ha dichiarato apertamente che, come ritorsione, la Bielorussia cesserà di proteggere il suo confine con l'Ue", si legge nella nota, secondo cui "per generare ulteriore pressione sull'Ue, la Bielorussia ha iniziato a incoraggiare i migranti a venire, promettendo loro che si sarebbero potuti recare nei paesi dell'Europa occidentale". (segue) (Com)