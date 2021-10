Migranti: ambasciata di Polonia, crisi al confine polacco-bielorusso deliberatamente pianificata da Minsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo - si legge nella nota diffusa dalla rappresentanza diplomatica polacca - che la Bielorussia sta compiendo intensi sforzi per aprire nuovi collegamenti aerei con Minsk dai paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. Solo tra maggio e agosto di quest'anno oltre 10.000 migranti sono stati portati in Bielorussia, principalmente dall'Iraq. Secondo le informazioni dei servizi polacchi, i migranti vengono incoraggiati ad acquistare "viaggi" a Minsk (al costo di diverse migliaia di dollari), dove arrivano in aereo via Istanbul o Dubai e dove vengono alloggiati in alberghi statali; dopo pochi giorni i servizi di sicurezza bielorussi li trasferiscono al confine con la Polonia; lungo il percorso vengono spesso picchiati, derubati e costretti a pagare tangenti. Nel 2021, in Polonia sono stati registrati oltre 13.000 tentativi di attraversare il confine illegalmente, di cui 3.500 in agosto e 7.500 in settembre. Circa 1.500 persone sono state inviate ai centri di guardia di frontiera. Quasi tutti i migranti provengono da paesi non bellici. La maggior parte degli afgani è in Russia da anni. È importante sottolineare che oltre 200 persone sono state accusate di offrire assistenza nell'attraversamento illegale delle frontiere. Ciò conferma ulteriormente la natura organizzata dell'intera operazione". (segue) (Com)