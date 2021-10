Migranti: ambasciata di Polonia, crisi al confine polacco-bielorusso deliberatamente pianificata da Minsk (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le autorità di Minsk trattano queste persone come un'arma per destabilizzare l'Ue - prosegue la nota -. Illudono i migranti con la falsa speranza di entrare nei paesi dell'Europa occidentale. Queste persone spesso non sono consapevoli che: non potranno attraversare legalmente il confine con l'Ue; anche se attraversano il confine, non entreranno in Germania o in Francia, ma rimarranno in Polonia fino al completamento delle procedure; molto probabilmente saranno espulsi e rimandati nei loro paesi dopo il completamento della procedura, in quanto non in possesso di requisiti necessari per la concessione dello status di rifugiato. Lo Stato polacco garantisce l'accesso alla procedura di asilo a chiunque presenti domanda al valico operativo di frontiera. Tra coloro che sono entrati in Polonia, solo il 44 per cento ha chiesto asilo. Il resto non è interessato. L'obiettivo della maggior parte dei migranti è la migrazione economica verso l'Europa occidentale. La Polonia aiuta le persone che fuggono da guerre e persecuzioni. Solo dall'inizio della crisi in Bielorussia sono stati rilasciati in Polonia più di 100.000 visti per cittadini bielorussi, di cui oltre 15.000 visti umanitari. Nelle ultime settimane sono stati evacuati da Kabul oltre 1.300 afgani. La Polonia ospita esponenti dell'opposizione democratica della Bielorussia". (segue) (Com)