Migranti: ambasciata di Polonia, crisi al confine polacco-bielorusso deliberatamente pianificata da Minsk (4)

- La nota sottolinea inoltre che "la Polonia è responsabile e tenuta a proteggere il confine esterno dell'Ue. Il nostro compito - si legge nella nota - è contrastare tutti i tentativi di immigrazione illegale. Per proteggere meglio i confini, la Polonia ha deciso di costruire 180 km di recinzione al confine e ha deciso di introdurre lo stato di emergenza in un'area larga 3 km lungo il confine con la Bielorussia. L'Unione europea e i paesi occidentali sono pienamente consapevoli dell'uso strumentale degli immigrati da parte della Bielorussia. Già il 30 luglio l'Ue ha rilasciato una dichiarazione che stigmatizza le azioni di Alexander Lukashenko che utilizza l'immigrazione per attaccare l'Europa; Bruxelles ha annunciato che "l'Ue è determinata ad affrontare l'immigrazione irregolare per proteggere le sue frontiere esterne e coloro che non hanno il diritto di risiedere nell'Ue dovrebbero essere espulsi". Alla riunione dei ministri degli esteri all'inizio di settembre è stata nuovamente approvata la posizione polacca sulla crisi migratoria al confine con la Bielorussia. Cerchiamo di tenere informati i nostri partner e le istituzioni competenti dell'UE (e altre) sulla situazione alla frontiera e sulle nostre attività. Ad esempio, il 30 settembre, il ministro dell'interno Mariusz Kamiński ha incontrato il commissario Ylva Johansson, mentre il 4 ottobre il direttore esecutivo di Frontex ha visitato il confine insieme al vice ministro dell'interno e dell'amministrazione, Bartosz Grodecki, mentre una delegazione della direzione generale degli affari interni della Commissione Europea era a Varsavia. La Polonia ha anche avviato i colloqui con i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa per fermare l'afflusso di migranti. Nell'ambito di queste attività, il ministro degli esteri Zbigniew Rau ha inviato lettere personali ai suoi omologhi nei paesi della regione. Dal 9 ottobre - in accordo con le linee guida dell'Iraqi Civil Aviation Authority - tutti i voli dall'Iraq alla Bielorussia, compresi quelli delle compagnie aeree irachene e del Qatar, sono stati sospesi. Per i cittadini iracheni saranno operati solo i voli di ritorno dalla Bielorussia. Alla fine di agosto, la Polonia era pronta a inviare un convoglio con aiuti umanitari per i migranti vicino a Usnarz Górny in Bielorussia, ma per due volte alla parte polacca è stato negato il permesso di entrare in Bielorussia. Il 5 ottobre la Polonia ha rilanciato la sua offerta, che purtroppo è stata anch'essa respinta", conclude la nota.. (Com)