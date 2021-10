India-Cina: Nuova Delhi ribadisce sovranità sull’Arunachal Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha reagito alla protesta della Cina per la visita di Venkaiah Naidu, vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio degli Stati, la camera alta, nell’Arunachal Pradesh, durante il fine settimana. “L’Arunachal Pradesh è parte integrante e inalienabile dell’India”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. I leader indiani visitano regolarmente lo Stato dell’Arunachal Pradesh così come gli altri Stati dell’India. L’obiezione alla visita di leader indiani in uno Stato dell’India non è ragionevole”, ha aggiunto. L’Arunachal Pradesh – istituito come Stato indiano nel 1987 dopo essere stato un Territorio dell’Unione dal 1971 e aver fatto precedentemente parte dell’India britannica – è rivendicato in gran parte dalla Cina come Tibet del Sud. Il portavoce Bagchi ha poi ribadito la posizione di Nuova Delhi sulla crisi nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac) e sul mancato raggiungimento di un consenso nell’ultimo ciclo di colloqui militari, sostenendo che l’attuale situazione “è stata causata da tentativi unilaterali da parte cinese di alterare lo status quo in violazione degli accordi bilaterali.(Inn)