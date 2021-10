Turismo: Garavaglia, finalmente cominciamo ad avere numeri positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre abbiamo avuto una coda interessante" e "finalmente cominciamo ad avere numeri positivi, tornano un po' più di stranieri". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione della giornata di apertura del Ttg Travel Experience 2021 sui dati dell’osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio italiane. Il ministro ha però sottolineato che "occorre coprire il buco che abbiamo". Resta il fatto che l'84 per cento di tasso di occupazione ad agosto è "un dato rilevante", ma "senza dati non si va da nessuna parte", ha osservato. Il ruolo dell'Enit nella certificazione, validazione e utilizzo del dato "sarà decisamente strategico", ha aggiunto Garavaglia. "Abbiamo la necessità di strutturare bene l'organismo di reperimento dei dati perché dobbiamo aiutare gli operatori a creare un'offerta che sarà necessariamente diversa, ma si riesce a farlo con dati in tempo reale", ha concluso il ministro. (Rin)