Forza nuova: Meloni, noi siamo distanti anni luce da qualsiasi movimento sovversivo

- "Noi siamo distanti anni luce da qualsiasi movimento sovversivo, in particolare da Forza Nuova, non solo per un fatto ideologico, ma perché le scelte di queste organizzazioni sono sempre sinistramente proficue per una sinistra che facendo accostamenti inesistenti vuole dire che il partito della destra repubblicana, il primo partito italiano, è un partito eversivo e quindi va sciolto. E' proficuo per un governo che fa finta di non vedere che in piazza, sabato, c'erano migliaia di persone che hanno diritto di manifestare il loro dissenso per non avere un lasciapassare del governo e vedere riconosciuto il loro diritto al lavoro. E' funzionale a voi, lo avete consentito, e questa è una vergogna. Colleghi, non ci fate lezioni perché la cosa che qui più sinistramente somiglia ad un regime siete voi". Lo ha segnalato nel suo intervento nell’emiciclo della Camera, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in replica a quanto sostenuto dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time, in ordine all’interrogazione di Fd'I sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive. (Rin)