Copasir: Urso, ascoltato Graziano, al via indagine su difesa e intelligence europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito oggi il presidente del Comitato militare dell’Ue, generale Claudio Graziano, “svolgendo i propri lavori, come di consueto, in regime di segretezza secondo i dettami della legge 124/2007. Nel corso dell’audizione si è approfondito il progetto di difesa comune europeo e della sua correlazione con le previsioni del Trattato di Lisbona, le modalità di intervento della Nato con le nuove problematicità emerse dal mutato contesto internazionale e la decisione del Consiglio dei ministri della difesa di predisporre uno ‘Strategic compass’ proprio nell’ambito della difesa europea”. Lo rende noto il presidente del Copasir, Adolfo Urso. “Sono stati esaminati ulteriori temi: la conseguenza sugli scenari globali del ritiro Nato dall’Afghanistan, il ruolo della Turchia nei teatri di prioritario interesse strategico per il nostro Paese; la posizione centrale ricoperta dalla Libia; la presenza di nuovi attori che stanno acquisendo importanza sempre crescente nel Sahel, considerato di fatto la frontiera meridionale dell’Europa; condizioni che rendono la prospettiva di una maggiore autonomia strategica dell’Europa nel campo della difesa e della sicurezza ed in quello della ricerca e sviluppo nelle tecnologie avanzate, con particolare riferimento alle loro applicazioni in campo militare, di grande attualità – spiega -. Tematiche che chiamano necessariamente in causa anche la mancanza di una vera politica estera europea e le divisioni tra i Paesi membri emerse in più contesti sulle priorità di azione nel campo della Sicurezza e della Difesa”. (segue) (com)