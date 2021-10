Copasir: Urso, ascoltato Graziano, al via indagine su difesa e intelligence europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’audizione di oggi, il Copasir, sottolinea Urso, “avvia i lavori dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence, attivata anche in seguito agli elementi informativi raccolti nel corso delle audizioni svolte tempestivamente in concomitanza con il ritiro del contingente Nato dall’Afghanistan nel mese di Agosto: a partire dalle audizioni del direttore generale del Dis ambasciatrice Elisabetta Belloni e del direttore generale dell’Aise generale Gianni Caravelli per proseguire con quelle del ministro degli Esteri Di Maio, del ministro della Difesa Guerini, del sottosegretario alla intelligence Franco Gabrielli, dell’ambasciatore Nato in Afghanistan Stefano Pontecorvo e del capo di Stato maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli. Il Comitato intende concludere l’indagine conoscitiva in tempo utile a fornire al Parlamento elementi informativi affinché l’Italia possa intervenire con piena consapevolezza nel processo decisionale dell’Unione europea già nel prossimo decisivo semestre, anche in considerazione delle scadenze connesse con l’elaborazione da parte del Servizio per l’azione esterna dell’Ue dello ‘Strategic Compass’”. (com)