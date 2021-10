Speciale energia: "Greenpeace", Russia importa oltre mille tonnellate scorie nucleari dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Orano, specializzata nella produzione e lavorazione di combustibile nucleare, ha firmato un accordo con Rosatom, società statale per l'energia atomica, per la fornitura alla Russia di oltre mille tonnellate di uranio riprocessato, il cui utilizzo è previsto come combustibile presso l'impianto di Seversk. Secondo l'associazione ambientalista "Greenpeace", tuttavia, questi carichi di uranio dovrebbero essere considerati come scorie nucleari, la cui importazione in Russia è vietata, e non come combustibile. "La maggior parte dell'uranio riprocessato rimarrà in un deposito in Russia a tempo indeterminato, pertanto, questo uranio può essere considerato non come una materia prima per la produzione di nuovo combustibile nucleare, ma come scorie nucleari", ha affermato l'organizzazione in una nota. (Rum)