Speciale energia: Expo Dubai 2020, le nuove frontiere di energia, infrastrutture e transizione digitale al Padiglione Italia

- I modelli di cooperazione internazionale, a cominciare da quelli tra Italia e Emirati Arabi Uniti, alla prova delle sfide che l'Africa si trova ad affrontare tra le nuove frontiere dell'energia, infrastrutture e transizione digitale: questi i temi al centro del forum svoltosi ieri al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. A poche ore della partenza del Global Business Forum Africa, in programma a Expo Dubai il 13 e 14 ottobre, l'evento è stato promosso in collaborazione con Confindustria, Ice e Camera di Commercio di Dubai e ha approfondito il quadro delle opportunità di sviluppo in Africa, rafforzando al tempo stesso la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Italia in settori cruciali come l'energia, le infrastrutture e la trasformazione digitale. Al confronto, si legge in un comunicato, hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni e delle principali aziende del settore energetico e delle comunicazioni. Fra i relatori, Fabrizio Botta, direttore Global Sales & Strategy di Saipem; Alberto Piatti, responsabile per lo Sviluppo Sostenibile nella Direzione Generale Natural Resources di Eni; Elisabetta Romano, Amministratore Delegato di Sparkle, e Massimo Dal Checco, Presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo. (Com)