Speciale energia: Bielorussia, centrale nucleare ha coperto fabbisogno da un miliardo di metri cubi di gas

- La centrale nucleare bielorussa ha permesso di sostituire oltre un miliardo di metri cubi di gas naturale dal mix energetico. Lo ha affermato il vice responsabile per la produzione e il supporto tecnico della centrale nucleare, Boris Paramonov, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Nel gennaio-settembre 2021, la centrale nucleare ha generato 3,4 miliardi di kWh di elettricità. “L'impianto ha generato 3,9 miliardi di kWh dalla sua inaugurazione, nel novembre 2020. Sono stati forniti alla rete elettrica un totale di 3,2 miliardi di kWh. Si stima che tra gennaio e settembre siano stati sostituiti 930 milioni di metri cubi di gas naturale e ad oggi più di un miliardo di metri cubi", ha affermato Boris Paramonov. Secondo l’ingegnere, nel 2007 il gas naturale rappresentava il 95 per cento del bilancio energetico e di combustibile del Paese. “La messa in funzione della centrale nucleare bielorussa contribuirà a ridurre questa quota fino al 60 per cento. Ciò significa che ogni anno risparmieremo circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale. Ci aiuterà anche a migliorare la sicurezza energetica del Paese ea ridurre le emissioni di gas serra”, ha sottolineato il vice capo ingegnere. (Rum)