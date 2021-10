Speciale energia: Romania, leader Psd, prossima settimana formeremo maggioranza per governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd) formerà una maggioranza concreta la prossima settimana in modo tale da riuscire a far passare attraverso il Parlamento la limitazione dei prezzi dell'energia e del gas. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Psd, Marcel Ciolacu. "Dopo due anni di amministrazione del Paese, la destra ha esaurito tutte le risorse di credibilità e competenza. Povertà, freddo e fame: questo è il vero programma di governo di qualsiasi primo ministro stabilito da Iohannis (il presidente romeno, Klaus), che si chiami Ciolos (il premier incaricato Dacian) o Citu (il premier uscente, Flori). La Romania ha oggi il mercato spot dell'energia più costoso d'Europa e il gas per l'inverno è 5 volte più costoso", ha dichiarato il leader socialdemocratico. (Rob)