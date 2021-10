Speciale energia: Dombrovskis, al lavoro per contenere aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elemento chiave da tenere in considerazione sull’aumento dei costi dell’energia sono i prezzi elevati del gas naturale. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un’intervista a “Rai News 24” a margine dei lavori della ministeriale Commercio del G20 a Sorrento. Secondo il vicepresidente dell’esecutivo comunitario, questo elemento vale nel medio e lungo periodo in quanto “sottolinea l’esigenza di eliminare gradualmente i combustibili fossili” e “ridurre la dipendenza dall’esportazione di combustibili fossili”. Dombrovskis ha evidenziato poi che ci sono altri fattori di “pressione immediata” su cui l’Ue sta lavorando in cooperazione con i partner internazionali. (Res)