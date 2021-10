Cinema: Franceschini, sarà settore trainante crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il Parlamento hanno fatto "un investimento molto importante in questi anni sul cinema. Il mercato dell'audiovisivo nel mondo sta crescendo enormemente e sarà uno dei settori più in crescita dei prossimi anni. L'Italia sta già esercitando e può esercitare un ruolo di guida". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla presentazione del Mia (Mercato internazionale audiovisivo) in corso oggi a Roma a palazzo Barberini. "Le misure sul tax credit, le nuove risorse e il grande investimento su Cinecittà hanno moltiplicato l'attrattività italiana. Il Fondo cinema - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - è stato potenziato molto negli ultimi anni e stiamo lavorando affinché cresca ancora. Nel Recovery abbiamo previsto 300 milioni di euro da investire nel Centro sperimentale di cinematografia e su Cinecittà sia per l'adeguamento tecnologico degli studi, sia sull'ampliamento molto consistente degli spazi in un'area di Cassa depositi e prestiti". (segue) (Com)