- Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo "oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge di Chiara Gribaudo per la parità salariale". Lo scrive su Twitter la deputata del Partito democratico, Lia Quartapelle, che aggiunge: "Una legge fatta contro una grande ingiustizia: in Italia in media le donne guadagnano il 23,9 per cento in meno degli uomini". (Rin)