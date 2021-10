Lavoro: Provenzano-D'Elia (Pd), oggi passo molto importante su parità salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico e Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle democratiche e responsabile politiche per la parità della segreteria nazionale, segnalano in una nota che "un passo molto importante per la parità salariale tra donne e uomini è stato compiuto oggi: la Camera ha approvato all'unanimità la legge che estende anche alle aziende sotto i 100 dipendenti l'obbligo a redigere un rapporto sulle pari opportunità in azienda, rafforza la trasparenza e la pubblicità dei rapporti, istituisce la certificazione di parità - così come previsto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - e una premialità di parità". Per i due esponenti Pd, "è un salto di qualità per incentivare le aziende a promuovere politiche di parità nell'organizzazione del lavoro e nelle retribuzioni. Una scelta resa necessaria dalle forti disuguaglianze presenti nel nostro Paese, che la pandemia ha accentuato. In Italia il divario riguarda soprattutto il settore privato e aumenta al crescere delle competenze e dell'esperienza delle donne. Una grande ingiustizia. Secondo l'ultimo rapporto Ocse le donne con istruzione universitaria in Italia guadagnano circa il 30 per cento in meno rispetto ai colleghi con pari livello di istruzione; le donne con titolo di scuola secondaria superiore percepiscono circa il 20 per cento in meno". Provenzano e D'Elia parlano di "un primo traguardo tagliato, grazie anche all'impegno del Pd e di Chiara Gribaudo, relatrice della legge approvata oggi alla Camera. Ci aspettiamo che il Senato faccia adesso la sua parte e approvi in fretta il provvedimento". (Com)