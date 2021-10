Montenegro: Fronte democratico, nessun rimpasto di governo ed elezioni subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei leader del Fronte democratico (Df), Nebojsa Medojevic, ha dichiarato che "non ci sarà alcun rimpasto di governo" in Montenegro. L'esponente della forza rappresentativa della componente serba del Paese ha aggiunto che le elezioni restano l'unica soluzione per sciogliere i nodi che hanno portato alla crisi di governo. "Penso che questo primo ministro e questo governo non possano rispondere alle sfide. Come parte del compromesso, abbiamo concordato un rimpasto in conformità con i risultati delle elezioni, ma ora vedete che tre deputati vogliono governare tutto il Montenegro e fanno ostruzionismo," ha detto Medojevic, accusando la forza governativa Ura di condurre "segretamente" delle trattative con il Partito democratico dei socialisti (Dps) all'opposizione. "Penso che stiano cercando di guadagnare tempo e andranno alle urne con il nucleo sano del Dps, o chiederanno ai partiti di minoranza di formare un nuovo governo di minoranza", ha aggiunto l'esponente del Fronte democratico. Nei giorni scorsi il primo ministro montenegrino Zdravko Krivokapic ha tenuto una riunione con i leader delle forze politiche che compongono la maggioranza di governo. (segue) (Seb)