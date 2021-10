Montenegro: Fronte democratico, nessun rimpasto di governo ed elezioni subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il leader di Montenegro Unito, Goran Danilovic, aveva anticipato che ci sarebbe stata una riunione per discutere di un possibile rimpasto. "Mi aspetto che dopo il primo round di colloqui, in cui ci siamo incontrati individualmente, l'incontro di domani porti nuove informazioni e che il primo ministro ci presenti la sua idea e il suo piano", ha detto Danilovic, aggiungendo di sperare nel raggiungimento di un accordo. "Mi sembra che tutti, in piccole o grandi condizioni, abbiamo accettato una ricostruzione (del governo)", ha concluso Danilovic. Lo scorso primo ottobre il primo ministro del Montenegro, Zdravko Krivokapic, ha avviato delle consultazioni con i rappresentanti dei partiti di maggioranza. Secondo quanto riferiva allora l'emittente "Rtcg", il leader del Partito popolare democratico (Dnp), Milan Knezevic, ha dichiarato dopo l'incontro con Krivokapic che il modo in cui sta funzionando attualmente il governo "non è sostenibile" ed è necessario trovare una soluzione per uscire dalla crisi. Knezevic ha aggiunto che le elezioni anticipate non dovrebbero essere un'opzione esclusa a priori. Il leader di Dnp ha infine affermato che il Fronte democratico (Df) e Dnp concordano sul fatto che la situazione attuale è insostenibile e che occorre trovare urgentemente una soluzione. (segue) (Seb)