Montenegro: Fronte democratico, nessun rimpasto di governo ed elezioni subito (4)

- La prima giornata è stata fissata dal presidente del Parlamento per risolvere "le questioni aperte che sono importanti per accelerare il percorso europeo" e chiarire i punti di contrasto all'interno della maggioranza. Il Fronte Democratico aveva dichiarato in precedenza che non avrebbe partecipato all'incontro, mentre alcuni partiti di opposizione avevano proposto una discussione per fissare delle elezioni anticipate. Nell'invito ai partiti, Becic ha sottolineato l'importanza di accelerare il percorso europeo del Montenegro come obiettivo chiave della politica estera del Paese. "I nostri partner europei hanno grandi aspettative da questa convocazione dei soggetti politici del governo e dell'opposizione", ha affermato Becic. (Seb)