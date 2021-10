Varese: si fingeva una donna online e chiedeva soldi alle vittime, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato questa mattina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, un pregiudicato di 33 anni residente a Bonifati (Cosenza), dove era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora in quel Comune. L'uomo è stato individuato dagli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio come l'autore di un'estorsione "a distanza" della quale era rimasto vittima un giovane bustocco. Il calabrese si è dimostrato un vero e proprio "trasformista della tastiera", che è riuscito a presentarsi agli occhi della vittima inizialmente come una donna piacente e disponibile, poi come un avvocato e infine addirittura nelle vesti di un "maresciallo". Il 33enne aveva pubblicato su un sito di incontri un'inserzione nella quale, presentandosi come una avvenente donna in cerca di compagnie maschili, aveva catturato l'attenzione della vittima riuscendo anche, con il miraggio di un prossimo incontro piccante, a farsi inviare delle somme di denaro. La vittima tuttavia, dopo aver sborsato un'apprezzabile somma e constatato che l'agognato appuntamento non si concretizzava, aveva iniziato a manifestare perplessità. (segue) (Com)