Gallarate: fermato minorenne per furto aggravato presso un Carrefour

- Nel pomeriggio di ieri, martedì 12 ottobre, la Polizia di Stato di Gallarate è intervenuta presso il Super Store Carrefour di via Lario dove, su segnalazione dei dipendenti addetti alla sicurezza, ha identificato e denunciato in stato di libertà un minorenne marocchino per il furto aggravato appena commesso ai danni del locale supermercato. Il minorenne è stato bloccato subito dopo la cassa self service presso cui aveva appena pagato "soltanto" una bevanda. In realtà, gli accertamenti hanno rilevato che il 17enne oltre alla bevanda regolarmente acquistata, si era furtivamente intascato altri prodotti alimentari ed un auricolare Bluetooth. Il minorenne è stato denunciato per tentato furto aggravato ed affidato al padre. (Com)