Imprese: Crisostomo (Enel), da transizione opportunità e sfide per il mercato del lavoro

- Stiamo vivendo una transizione storica, caratterizzata dalla penetrazione di fonti energetiche rinnovabili, dalla penetrazione dei consumi e dallo sviluppo delle tecnologie digitali. Lo ha detto Michele Crisostomo, intervenendo oggi allo European Sdg Summit 2021. “Tuttavia, per abilitarla sono necessari investimenti enormi, mentre il rimpiazzo delle fonti fossili con le rinnovabili sta determinando un cambiamento importante nel contesto geopolitico e nella localizzazione delle catene del valore”, ha detto, aggiungendo che tutto questo porterà anche a nuove opportunità per il mondo del lavoro, grazie anche allo sviluppo dell’economia circolare che contribuisce a generare nuovi impieghi e competenze. Allo stesso tempo, ha continuato, questa evoluzione porterà alla scomparsa dei vecchi lavori, che dovranno quindi cambiare in termini di contenuto attraverso processi di reskilling e upskilling. “Proprio la pandemia ha dimostrato che sono più flessibili e resilienti quelle aziende che hanno iniziato prima il percorso verso la digitalizzazione”, ha spiegato, sottolineando la necessità di considerare anche il cambiamento demografico in atto e puntare sulla diversità nel mercato del lavoro, promuovendo l’assunzione di donne soprattutto nel comparto energetico. (Rin)