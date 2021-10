Expo 2020: al Padiglione Italia il forum su Africa e cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la ripresa delle nostre economie è necessario promuovere una cooperazione rafforzata, con una integrazione intelligente di Mediterraneo, Medio Oriente e l'Africa. Per raggiungere questo obiettivo, la regione euro-mediterranea-africana ha bisogno di costruire una strategia di sviluppo basata sulla promozione di economie locali e regionali che possano essere i motori di una crescita sostenuta e sostenibile," ha detto Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione. "In primo luogo, è opportuno ripensare in modo intelligente le filiere produttive e garantire una maggiore integrazione Nord-Sud e Sud-Sud. Ciò può essere possibile solo con la promozione del libero scambio, attraverso l'attuazione dell'African Free Trade Agreement. Le imprese europee, mediterranee, mediorientali e africane devono cogliere questa opportunità per favorire il commercio e gli investimenti soprattutto in termini di infrastrutture e logistica", ha aggiunto. (Res)