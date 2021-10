Regno Unito: Ons, crescita economica dello 0,4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è tornata a crescere dopo l’abrogazione della maggior parte delle restrizioni legate al coronavirus e si sta avvicinando ai livelli pre-crisi. È quanto annunciato oggi dall’istituto statistico britannico (Ons), secondo cui il prodotto interno lordo è aumentato ad agosto dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente. A luglio il Pil si era ridotto dello 0,1 per cento perché migliaia di dipendenti non potevano recarsi sul posto di lavoro a causa delle misure di quarantena in vigore. "L'economia si è ripresa ad agosto poiché bar, ristoranti e festival hanno beneficiato del primo mese intero senza restrizioni di Covid-19 in Inghilterra", ha affermato il direttore dell'Ons, Darren Morgan. L'economia britannica è ora solo dello 0,8 percento al di sotto del livello raggiunto prima della crisi del coronavirus. Pertanto, la Banca d'Inghilterra potrebbe essere la prima grande banca centrale dallo scoppio della pandemia di Covid-19 ad aumentare il tasso di interesse di riferimento. Gli investitori scommettono su un aumento dello 0,25 per cento di questo indice entro la fine di dicembre. Attualmente, il tasso di riferimento si attesta al minimo storico dello 0,1 per cento. (Rel)