Ue-Usa: Borrell a Washington da oggi a venerdì, incontri con Blinken e Hicks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà a Washington da oggi a venerdì. Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha spiegato che Borrell terrà una serie di incontri ad alto livello incentrati sui rapporti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'avanzamento dell'agenda transatlantica e sugli sviluppi internazionali. Questa sarà la prima visita ufficiale dell'Alto rappresentante a Washington dall'insediamento della nuova amministrazione statunitense e si svolge a seguito di una serie di contatti già tenuti da Borrell con il suo omologo statunitense, il segretario di Stato Antony Blinken, e in seguito al vertice Ue-Usa di giugno tenuto a Bruxelles. Nei suoi colloqui con i partner statunitensi, l'Alto rappresentante sottolineerà che "una forte alleanza tra l'Ue e gli Stati Uniti è fondamentale per affrontare le sfide globali, come la pandemia e la ripresa economica, il cambiamento climatico e lo sviamento democratico, nonché per continuare a sostenere i valori comuni, garantire la sicurezza e la prosperità globali", ha spiegato il Seae in una nota stampa. In particolare, domani, Borrell incontrerà Blinken "per discutere le attuali questioni e iniziative di politica estera per approfondire ulteriormente il partenariato strategico Ue-Usa e promuovere una già stretta cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza". In seguito, avrà incontri con la vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Kathleen Hicks, "per discutere come perseguire una cooperazione bilaterale rafforzata nel campo della sicurezza e della difesa". (Beb)