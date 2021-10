Cinema: Zingaretti, industria audiovisivo è ricchezza per il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visto il Mia nascere, crescere e ha conquistato uno spazio non scontato. Abbiamo tentato di essere degni della ricchezza creativa di questa grande industria dell'audiovisivo che risiede nella nostra regione. Un pilastro della nuova economia che dobbiamo costruire e sulla quale dobbiamo investire". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del Mia (Mercato Internazionale Audiovisivo) tenuta a Roma a Palazzo Barberini. Parlando dei contributi che la Regione Lazio ha messo in campo nel settore audiovisivo, Zingaretti ha sottolineato che "abbiamo promosso un bando sulle sceneggiature, per creare una nuova generazione di sceneggiatori nel cinema. Abbiamo raddoppiato il fondo con 10 milioni di euro per soddisfare il più grande numero di produzioni possibile. Mia è la grande vittoria italiana, simbolo di rinascita dopo il Covid. Dopo 2 anni - ha evidenziato Zingaretti - possiamo dire che un grande evento riprende in presenza, un pilastro della rinascita italiana di forza cultura e creatività, vittoria in una regione leader nel settore e leader anche nella sanità con oltre il 90 per cento delle persone vaccinate".(Rer)