Reggio Calabria: sequestrati 1.500.000 di euro a Gioia Tauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati a Gioia Tauro (Reggio Calabria), 1.500.000 di euro e indagata una coppia di anziani per riciclaggio di denaro. L’operazione si inserisce in un contesto di monitoraggio dei fenomeni criminosi della città gioiese e ha riguardato un intero edificio, abitato da più famiglie. Nello specifico, nell’appartamento della coppia, due pensionati italiani incensurati, un 70enne e una 66enne, è stata rinvenuta dai carabinieri gioiesi, l'ingente somma di denaro. I contanti erano occultati in una stanza dell’appartamento dove i carabinieri hanno notato, dietro un mobile, alcuni borsoni in tela nascosti tramite un sistema di “piccola carrucola”, ciascuno dei quali conteneva diversi pacchetti singolarmente confezionati con sopra trascritta la somma di denaro racchiusa. La coppia è stata denunciata per riciclaggio. Sono tuttora al vaglio degli inquirenti gli accertamenti necessari all’individuazione della provenienza dalla somma, sequestrata in via preventiva allo scopo di acclararne la presunta origine illecita e l’eventuale connessione ad altre e più complesse dinamiche criminose.(Ren)