Energia: Commissione, 15 misure contro aumenti, da rinvii bollette a investimenti in rinnovabili

- La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione per affrontare l'aumento dei prezzi globali dell'energia, che si prevede durerà fino all'inverno, e aiutare i cittadini e le imprese europee. Le misure previste dall'esecutivo europeo sono di breve termine, per rispondere all'emergenza, e di medio e lungo periodo. Come misure "immediate per proteggere i consumatori e le imprese", la Commissione elenca 8 azioni. Fornire un sostegno al reddito di emergenza per i consumatori poveri di energia, per esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono essere sostenuti con le entrate dell'Ue Ets (il sistema europeo per lo scambio di emissioni); autorizzare rinvii temporanei dei pagamenti delle bollette; mettere in atto misure di salvaguardia per evitare disconnessioni dalla rete. E, poi, fornire riduzioni temporanee e mirate delle aliquote fiscali per le famiglie vulnerabili; fornire aiuti alle aziende o alle industrie, in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato; migliorare la diffusione internazionale dell'energia per assicurare la trasparenza, la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali. Infine, indagare su possibili comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e chiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) di rafforzare ulteriormente il monitoraggio degli sviluppi nel mercato del carbonio; facilitare un più ampio accesso ai contratti di acquisto di energia rinnovabile e sostenerli attraverso misure di accompagnamento. (segue) (Beb)