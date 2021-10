Energia: Commissione, 15 misure contro aumenti, da rinvii bollette a investimenti in rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure a medio termine individuate dalla Commissione "per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente" sono sette. Aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell'efficienza energetica e accelerare le aste delle energie rinnovabili e i processi di autorizzazione; sviluppare la capacità di immagazzinamento dell'energia, per sostenere l'evoluzione della quota di energie rinnovabili, comprese le batterie e l'idrogeno; chiedere ai regolatori europei dell'energia (Acer) di studiare i benefici e gli svantaggi dell'attuale struttura del mercato dell'elettricità e proporre raccomandazioni alla Commissione, se necessario. E ancora: considerare la revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento per assicurare un migliore uso e funzionamento dello stoccaggio del gas in Europa; esplorare i potenziali benefici dell'approvvigionamento congiunto volontario degli stock di gas da parte degli Stati membri. Infine, creare nuovi gruppi regionali transfrontalieri sul rischio del gas per analizzare i rischi e consigliare gli Stati membri sulla progettazione dei loro piani nazionali di azione preventiva e di emergenza; rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia, dando loro la possibilità di scegliere e cambiare i fornitori, generare la propria elettricità e unirsi alle comunità energetiche. (Beb)