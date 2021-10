Energia: Simson, misure immediate per cittadini e a medio termine per resilienza sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta aiutando gli Stati membri ad adottare misure immediate per ridurre l'impatto dei prezzi dell'energia sulle famiglie e le imprese questo inverno e, allo stesso tempo, identifica altre misure a medio termine per garantire che il sistema energetico sia più resiliente e più flessibile. Lo ha detto la commissaria per l'Energia, Kadri Simson, presentando le proposte della Commissione europea contro gli aumenti dei prezzi dell'energia. "L'aumento dei prezzi globali dell'energia è una seria preoccupazione per l'Ue. Mentre usciamo dalla pandemia e iniziamo la nostra ripresa economica, è importante proteggere i consumatori vulnerabili e sostenere le imprese europee", ha detto. "La Commissione sta aiutando gli Stati membri ad adottare misure immediate per ridurre l'impatto sulle famiglie e le imprese questo inverno. Allo stesso tempo, identifichiamo altre misure a medio termine per garantire che il nostro sistema energetico sia più resiliente e più flessibile per sopportare qualsiasi volatilità futura durante la transizione", ha spiegato. "La situazione attuale è eccezionale, e il mercato interno dell'energia ci ha servito bene negli ultimi 20 anni. Ma dobbiamo essere sicuri che continui a farlo in futuro, realizzando il Green deal europeo, aumentando la nostra indipendenza energetica e raggiungendo i nostri obiettivi climatici", ha concluso. Simson presenterà le misure ai membri del Parlamento europeo domani e ai ministri dell'Energia il 18 ottobre. I leader europei discuteranno del tema al Consiglio europeo della prossima settimana, 21-22 ottobre. (Beb)