Decreto Elezioni: Vitali, da Forza Italia convinto sì, riflettere su astensionismo

- "Approviamo oggi un decreto necessario per consentire agli elettori, in un contesto difficile per gli effetti della pandemia, di esercitare il loro diritto di voto in piena sicurezza. Bisogna cogliere anche l'occasione per riflettere sulla forte disaffezione al voto. L'astensionismo ha raggiunto il 54,7 per cento, una percentuale che deve obbligare la politica, tutta la politica a fare una seria riflessione". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, durante le dichiarazioni di voto sul dl che detta misure e norme sulle elezioni da svolgere nel 2021. "E' un segnale di allarme, gli elettori non percepiscono più il ruolo della politica come difesa dell'interesse collettivo e su questo dobbiamo seriamente interrogarci - ha aggiunto -. Avrà probabilmente avuto un qualche effetto anche l'attuale governo che non è un esecutivo politico ma di responsabilità verso gli italiani. Il nostro obiettivo è certamente quello di ritornare dopo il voto alle prossime politiche a governi politici, ma occorre ribadire che in una fase così lunga di emergenza sanitaria, dagli effetti economici disastranti, aver dato vita ad un governo come l'attuale è stata una scelta lungimirante e che ci sta dando ragione. Se l'epidemia è sotto controllo e se il Pil è risalito del 6 per cento lo si deve ai provvedimenti di questo governo, di cui Forza Italia è parte importante". (com)