Energia: Commissione Ue, capacità stoccaggio oltre 20 per cento suo uso annuale gas

- L'Unione europea ha attualmente una capacità di stoccaggio per più del 20 per cento del suo uso annuale di gas, ma non tutti gli Stati membri hanno impianti di stoccaggio e il loro uso e gli obblighi di mantenerli variano. Lo ha dichiarato la Commissione europea in una nota stampa. Secondo la Commissione, "la transizione dell'energia pulita è la migliore assicurazione contro gli shock dei prezzi in futuro e deve essere accelerata" e quindi "l'Ue continuerà a sviluppare un sistema energetico efficiente con un'alta quota di energia rinnovabile". Mentre le energie rinnovabili più economiche "giocano un ruolo crescente nell'approvvigionamento della rete elettrica e nella determinazione del prezzo", altre fonti di energia, "compreso il gas, sono ancora necessarie nei momenti di maggiore domanda", ha spiegato la Commissione. Secondo l'attuale quadro di mercato, "il gas determina ancora il prezzo complessivo dell'elettricità" quando viene utilizzato, poiché tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo per lo stesso prodotto quando entra nella rete, l'elettricità. La Commissione ha spiegato che "c'è un consenso generale sul fatto che l'attuale modello di prezzo marginale sia il più efficiente, ma sono necessarie ulteriori analisi". La crisi ha anche attirato l'attenzione "sull'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato del gas dell'Ue". La Commissione ha specificato che l'Ue ha attualmente una capacità di stoccaggio per più del 20 per cento del suo uso annuale di gas, ma non tutti gli Stati membri hanno impianti di stoccaggio e il loro uso e gli obblighi di mantenerli variano. (segue) (Beb)