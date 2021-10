Energia: Commissione Ue, capacità stoccaggio oltre 20 per cento suo uso annuale gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esecutivo europeo, le misure delineate oggi contribuiranno sia "a fornire una risposta tempestiva agli attuali picchi dei prezzi dell'energia, che sono la conseguenza di una situazione globale eccezionale", ma anche "a una transizione energetica accessibile, giusta e sostenibile per l'Europa, e a una maggiore indipendenza energetica". In questo contesto, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica "non solo ridurranno la dipendenza dai combustibili fossili importati, ma forniranno anche prezzi all'ingrosso dell'energia più accessibili e più resistenti ai vincoli di approvvigionamento globale". (Beb) (Beb)